Myanmar: Asean istituirà una "troika" per la gestione della crisi (2)

- Durante una conferenza stampa nella serata di ieri, la ministra degli Esteri Retno Marsudi ha dichiarato che i leader dell'Asean hanno ribadito l'appello comune a fermare le violenze nel Myanmar. La decisione di istituire la troika, ha spiegato la ministra, riflette "la consapevolezza di tutti che la situazione non può cambiare in un anno, e l'impegno dell'Asean ad aiutare con continuità il popolo del Myanmar". Marsudi ha confermato che durante l'incontro plenario dei leader dell'Asean tenuto ieri si è fatto anche il punto sull'attuazione del Consenso in cinque punti adottato dall'Associazione ad aprile 2021 nel tentativo di agevolare l'uscita del Myanmar dalla crisi. (Fim)