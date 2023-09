Imprese: "Wsj", per acquisizione Twitter Musk ha attinto ai fondi di SpaceX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha attinto ai fondi della sua azienda aerospaziale con un prestito da un miliardo di dollari in concomitanza con la sua acquisizione del social media Twitter, recentemente ribattezzato "X". Lo rivela il quotidiano "Wall Street Journal", che ha consultato una serie di documenti fornitegli da fonti aziendali. SpaceX avrebbe approvato il prestito, garantito da una parte del capitale azionario della stessa azienda, lo scorso ottobre, proprio quando Musk ha chiuso l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisizione del social media. (Was)