Cina: "Nikkei", Xi rimproverato dai leader anziani del Partito comunista a Beidaihe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, sarebbe stato rimproverato dai leader anziani del Partito comunista per le difficoltà affrontate dal Paese, in occasione dell'annuale "vertice d'estate" del partito che si è tenuto nella località balneare di Beidaihe, nella provincia dello Hebei. Lo sostiene il quotidiano giapponese "Nikkei", ricordando che le annuali discussioni informali a Beidaihe, spesso definite il "conclave" del Partito comunista cinese, si tengono a porte chiuse: i dettagli dell'ultimo ritiro della leadership comunista cinese, svoltosi quest'anno tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, iniziano a circolare solo in questi giorni, e ne emergerebbero segnali di "turbolenze" nella politica interna della prima potenza asiatica. Stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano, l'incontro di Beidaihe di quest'anno sarebbe stato assai differente dalle dieci precedenti edizioni svoltesi dal 2012, quando Xi assunse la carica di segretario generale del Partito. Un gruppo di ex funzionari anziani avrebbe rimproverato per la prima volta a Xi l'indirizzo del Paese, e il presidente avrebbe successivamente dato sfogo alla propria frustrazione per le critiche ricevute in presenza dei suoi più stretti collaboratori. Le indiscrezioni - sottolinea il quotidiano - sono doppiamente sorprendenti, in quanto al vertice di Beidaihe di quest'anno non hanno presenziato né l'ex presidente Jiang Zemin, morto lo scorso novembre all'età di 96 anni, né il predecessore di Xi, Hu Jintao, quasi sparito dalla scena pubblica dopo essere stato sommariamente espulso dalla Grande sala del popolo durante il Congresso nazionale del Partito comunista, lo scorso ottobre. Tali illustri assenze avrebbero dovuto creare un clima ancor più favorevole a Xi, che invece si sarebbe scontrato per la prima volta con rimostranze e rimproveri. (segue) (Cip)