Cina: "Nikkei", Xi rimproverato dai leader anziani del Partito comunista a Beidaihe (2)

- Come ricordato dal quotidiano "Nikkei", in questi mesi sono giunti dalla Cina diversi segnali di fermento: l'economia sconta un rallentamento senza precedenti dal periodo di "riforma e apertura" iniziato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso; il settore immobiliare è in forte crisi, come testimoniato dalla difficoltà del colosso Evergrande Group. Il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato al punto che questa estate le autorità hanno interrotto la pubblicazione dei dati ufficiali. Le tensioni interessano anche le forze armate, dopo la rimozione di due generali delle forze missilistiche, divenuta di pubblico dominio a luglio. L'ex ministro degli Esteri Qin Gang è stato rimosso a sua volta dall'incarico senza spiegazioni ufficiali. (segue) (Cip)