Cina: "Nikkei", Xi rimproverato dai leader anziani del Partito comunista a Beidaihe (3)

- Queste ed altre circostanze avrebbero alimentato la preoccupazione degli anziani del Partito comunista, che secondo "Nikkei" si sarebbero incontrati tra loro, "probabilmente alla periferia di Pechino", prima del vertice di Beidaihe, per formulare una posizione comune da esporre alla leadership in carica. Solo alcuni degli ex vertici del Partito, guidati dall'ex vicepresidente Zeng Qinghong, si sarebbero poi presentati a Beidaihe per esporre la linea comune a Xi: il faccia a faccia sarebbe avvenuto "nel corso di una singola giornata", e gli anziani avrebbero messo in guardia dal rischio di instabilità interna. Zeng, uno tra i più stretti collaboratori dell'ex presidente Jiang, sarebbe stato scelto come "portavoce" degli anziani anche per il suo ruolo di primo piano nel favorire l'ascesa di Xi ai vertici del Partito comunista. L'ex vicepresidente, oggi 84enne, resta una figura influente all'interno del Partito comunista, e gode di una vasta rete di connessioni personali. Secondo le indiscrezioni, Xi avrebbe reagito alle critiche con frustrazione, accusando i suoi predecessori - Deng Xiaoping, Jiang e Hu - di avergli lasciato in eredità problemi strutturali irrisolti. Lo sfogo del presidente cinese "avrebbe scosso i suoi collaboratori", incluso il primo ministro Li Qiang. (Cip)