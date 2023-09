Golfo-Giappone: incontro tra ministri degli Esteri domani a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 7 settembre, l’Arabia Saudita ospiterà nella sua capitale, Riad, l’incontro tra il ministro degli Esteri del Giappone, Hayashi Yoshimasa, e gli omologhi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, precisando che l’incontro si inscrive nel quadro della 157ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri del Golfo. Durante i colloqui, si discuterà di un possibile accordo di libero scambio e di cooperazione tra Giappone e Stati membri del Ccg nel settore delle energie rinnovabili. Oggetto delle discussioni, probabilmente, sarà anche il programma nucleare della Repubblica islamica dell’Iran, sul quale i negoziati internazionali sono ancora in fase di stallo. A presiedere l’incontro sarà il capo della diplomazia dell’Oman, Badr al Busaidi, mentre al termine dei lavori, il ministro degli Esteri giapponese terrà una conferenza stampa congiunta con il segretario generale del Ccg, Jassim al Budaiwi. I colloqui di domani seguono il tour diplomatico nel Golfo del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, risalente allo scorso luglio. In quell’occasione, Kishida aveva discusso, a Gedda (sede del Ccg), con Al Budaiwi di un accordo di libero scambio tra Giappone e Paesi del Ccg, che sarebbe dovuto entrare in vigore entro il 2024. (Res)