Credito: Brasile, banche statali Caixa e Banco do Brasil realizzano test bonifico con real digitale

- Le banche statali brasiliane Banco do Brasil e Caixa Economica Federal hanno effettuato ieri un test di bonifico interbancario utilizzando il Drex, valuta digitale sviluppata dalla Banca centrale (Bc) e attualmente in sperimentazione. Nel corso dell'evento il Banco do Brasil ha effettuato un trasferimento di valuta digitale (tokenizzata) verso Caixa Economica, che ha successivamente ri-trasferito lo stesso importo. "Siamo entusiasti dei risultati positivi ottenuti finora e non vediamo l'ora di esplorare ulteriormente il potenziale delle valute digitali e delle transazioni agili", ha affermato la presidente di Caixa, Maria Rita Serrano. Dal canto suo, la presidente del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, ha affermato che si tratta di un passo importante verso un sistema finanziario più efficiente. "Drex è un'altra iniziativa di successo in cui avremo la possibilità di migliorare i servizi bancari con l'adozione della tecnologia blockchain e della tokenizzazione." (segue) (Brb)