Imprese: autorità per la concorrenza Usa pronta a fare causa ad Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la concorrenza degli Stati Uniti (Federal Trade Commission, Ftc) avvierà un'azione legale ai danni del colosso dell'e-commerce e del cloud computing Amazon.com Inc questo mese. Lo anticipano fonti citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'azienda non ha offerto alcuna concessione nel tentativo di archiviare le accuse formulate nei suoi confronti. Secondo il quotidiano, rappresentanti legali di Amazon hanno partecipato a una videoconferenza con funzionari della Ftc il 15 agosto: si sarebbe trattato dell'ultimo passaggio di rito prima dell'avvio di una battaglia legale cui l'agenzia federale statunitense si sta preparando da mesi. La Ftc, che da anni esamina le pratiche commerciali di Amazon, inclusa la presunta discriminazione di prodotti concorrenti sulle sue piattaforme di vendita, intende avviare la causa legale entro la fine di settembre. Durante l'incontro del mese scorso, i rappresentanti di Amazon avrebbero ribadito la posizione della compagnia, secondo cui obbligarla a rivedere il trattamento riservato ai venditori indipendenti sulle sue piattaforme potrebbe risultare in prezzi più elevati e tempi di consegna più lunghi per i consumatori. (Was)