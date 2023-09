Asean: primo forum sull'Indo-Pacifico a margine del vertice di Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacarta ha ospitato ieri il primo Forum Asean-Indo Pacifico a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico in corso in Indonesia. Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha dichiarato che la cornice di dialogo punta "a trasformare la rivalità nella regione dell'Indo-Pacifico in cooperazione reciprocamente vantaggiosa". Proprio su questo concetto, e sull'idea di Asean come "epicentro di crescita", si basa la "Visione Asean per l'Indo-Pacifico" promossa dalla presidenza indonesiana dell'Associazione. Widodo ha ricordato che l'Asean e i Paesi dell'Indo-pacifico contano assieme una popolazione di 680 milioni di persone, che rendono la macro-regione una voce importante sul piano internazionale e un mercato promettente per i consumi e gli investimenti. "La nostra regione non è immune da varie sfide globali e dalle rivalità geopolitiche sempre più profonde, in particolare il potenziale conflitto nell'Indo-Pacifico", ha detto il presidente indonesiano aprendo il forum che si è tenuto ieri presso il Mulia Hotel a Giacarta. Il presidente ha annunciato una lista di 166 progetti tra i Paesi dell'Asean e i partner di dialogo, per un ammontare complessivo di 56 miliardi di dollari. Particolare attenzione è stata riservata al finanziamento della transizione energetica regionale, che richiederebbe investimenti per 29.400 miliardi di dollari. (Fim)