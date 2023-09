Usa-Guatemala: vice segretario di Stato Verma incontra presidente Giammattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa Richard Verma ha incontrato oggi a Città del Guatemala il presidente uscente Alejandro Giammattei. I due, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso dell’importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Guatemala e della collaborazione in corso nell’ambito della strategia statunitense per affrontare le cause profonde della migrazione in America Centrale. Il vice segretario ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a sostenere una transizione fluida e ordinata verso l’amministrazione del presidente eletto Arévalo. (Was)