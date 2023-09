Brasile-Cina: Huawei annuncia programma di formazione per 40 mila brasiliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, Baocheng ha spiegato che l'istruzione svolgerà una funzione chiave affinché il Brasile possa avanzare nello sviluppo del settore delle telecomunicazioni. Il dirigente ha spiegato le previsioni dell'azienda secondo cui la crescita dell'Intelligenza artificiale (Ai) dovrebbe aumentare di 500 volte entro il 2030, mentre la potenza computazionale per scopi generali crescerà di 10 volte nello stesso periodo. In quest'ottica, Huawei ha dato spazio agli studenti brasiliani affinché possano iscriversi ai corsi specialistici offerti dalle oltre 200 unità della Huawei Ict Academy. Baocheng ha poi evidenziato la necessità del Paese di investire nelle infrastrutture. L'esecutivo ha sottolineato che gli investimenti in questo campo saranno essenziali per tenere il passo con lo sviluppo del settore. "Le infrastrutture sono il fondamento di un'economia digitale", ha dichiarato. Il presidente della società cinese ha inoltre informato che la società cinese intende espandere la propria copertura nelle scuole pubbliche brasiliane. Attualmente Huawei serve più di 3.300 scuole nel Paese, 1.800 a Bahia e circa 1.500 a Goias. (Brb)