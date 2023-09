Cile: anniversario golpe, partiti di destra non firmano il compromesso per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti cileni di destra Unione democratica indipendente (Udi) e Repubblicani hanno respinto l'invito del presidente cileno Gabriel Boric a firmare un compromesso per la democrazia nel quadro del cinquantesimo anniversario del golpe di Augusto Pinochet, che ha governato il Paese fino al 1990. Il presidente dell'Udi, il senatore Javier Macaya, ha affermato che "non siamo disposti a partecipare a traguardi che generano più divisioni e che in qualche modo ci mettono al servizio di fatti che non hanno un solo punto di vista", ha detto a "radio Agriculture". Un senatore socialista ha accusato i due partiti di negazionismo, mentre dalla destra hanno risposto che firmare il compromesso sarebbe "come andare a casa di una persona che ti insulta tutto il tempo" e dichiarato che non vogliono far parte di un omaggio all'ex presidente socialista Salvador Allende, morto il giorno del golpe. (segue) (Abu)