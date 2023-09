Usa: Biden intensifica gli attacchi a Trump sulla gestione dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta intensificando gli attacchi pubblici contro il suo predecessore Donald Trump, che a dispetto dei suoi guai giudiziari appare oggi di gran lunga il suo principale avversario in vista delle elezioni presidenziali 2024. Biden sta concentrando i suoi attacchi soprattutto sulla gestione dell'economia da parte della precedente amministrazione, reagendo così alle accuse dei Repubblicani di aver perso il controllo della spesa pubblica. Durante un discorso tenuto in occasione la Festa del lavoro, che negli Usa si celebra il primo lunedì di settembre, Biden ha fatto riferimento a Trump affermando che "l'ultimo tizio" che ha occupato lo Studio ovale "guardava al mondo da Park Avenue" (una delle vie più esclusive di New York) e "spediva lavoro in Cina". Biden ha attaccato Trump anche la scorsa settimana, sostenendo che sotto l'amministrazione del suo predecessore - conclusasi nel pieno della pandemia di Covid-19 - "l'America stava perdendo posti di lavoro", e affermando che Trump "è stato uno dei due soli presidenti nella nostra storia ad aver lasciato con meno lavori di quando ha iniziato". Proprio l'economia è un punto debole della campagna di rielezione di Biden: una media dei sondaggi curata da RealClearPolitics mostra infatti che solo il 38 per cento degli elettori statunitensi approva la gestione dell'economia dell'attuale inquilino della Casa Bianca, mentre il 58,4 per cento esprime in proposito un giudizio negativo. (Was)