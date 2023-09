Corea del Sud: governo approva piano di ridimensionamento del ministero dell'Unificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha approvato ieri un piano che prevede la riorganizzazione e il ridimensionamento del ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, che interesserà anzitutto i dipartimenti preposti alla supervisione degli scambi inter-coreani. Il piano, che il ministero aveva già annunciato la scorsa settimana, riflette la crisi nelle relazioni tra le due Coree, peggiorate drasticamente dopo i tentativi di dialogo sulla denuclearizzazione che hanno segnato le amministrazioni degli ex presidenti di Stati Uniti e Corea del Sud, Donald Trump e Moon Jae-in. Il piano prevede il taglio di 81 dipendenti, pari a circa il 13 per cento del totale, e la fusione di quattro divisioni, inclusa quella preposta alla supervisione del parco industriale inter-coreano di Kaesong, inattivo dal 2016. A luglio il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol aveva sollecitato una modifica delle funzioni del ministero dell'Unificazione, sostenendo che non dovrebbe più agire da "agenzia di supporto" per un "regime recalcitrante" al dialogo. (Git)