Cultura: Unesco, consegnate pergamene iscrizione Tocatì a Patrimonio immateriale (2)

- La candidatura, che vede l’Italia capofila con il coordinamento del Servizio II-Ufficio Unesco del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, ha visto la compartecipazione di Belgio, Cipro, Croazia, Francia e si è contraddistinta per le numerose attività di sensibilizzazione, di educazione alla partecipazione e alla cooperazione di livello nazionale ed internazionale. “L’esempio del Festival del Tocatì, che primo fra tutti i patrimoni culturali immateriali pone al centro il rapporto fra paesaggio urbano e spazio civico, può essere una risposta alle pressanti trasformazioni globali che vedono, soprattutto le nuove generazioni, trasposte verso la dimensione digitale e tecnologica - ha commentato il Sottosegretario Mazzi - Un impegno ad assicurare alle nuove generazioni, ai bambini di oggi e di domani, un sorriso e uno spazio di libertà in cui esprimersi e sentirsi gioiosamente parte della propria comunità e della società globale”. (segue) (Com)