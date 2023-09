Cultura: Unesco, consegnate pergamene iscrizione Tocatì a Patrimonio immateriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La piena partecipazione dei Sindaci e delle comunità ludiche coinvolte dal riconoscimento - ha proseguito Mazzi - è attestazione di come il Tocatì, rappresenti un emblema del contemporaneo messaggio Unesco con cui si identifica il patrimonio culturale immateriale, ovvero la salvaguardia delle tradizioni e dei valori culturali identitari e sociali, che si realizzano dall’inclusività e dalla cooperazione virtuosa tra istituzioni e società civile”. Anche il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha richiamato l’impegno ventennale della propria cittadinanza nell’organizzazione e accoglienza di questa straordinaria manifestazione: “Il Tocatì fa parte della storia di Verona ma con uno scopo in più: superare la barriera intergenerazionale, in un momento in cui il dialogo e l’ascolto tra generazioni sono sempre più complicati. Il Tocatì è la dimostrazione di come spesso le cose belle nascano oltre le amministrazioni e i colori politici, perché si basano sulle persone che vivono la città, sui nostri legami affettivi, sulle nostre tradizioni e su quello che di più prezioso abbiamo, che è sempre immateriale. Oggi è proprio un giorno speciale per tutta la città di Verona”. (Com)