Sicurezza: Gualtieri, sì più controlli ma no esercito, contro criminalità serve lavoro e scuola

20 luglio 2021

- Rispetto all'ipotesibdi mettere in strada i militari per contrastare la criminalità nelle zone più a rischio "è sbagliato pensare che si debba andare con l'esercito, servono piu forze dell'ordine e lo abbiamo chiesto, ma bisogna combattere con la scuola e con il lavoro, ci vuole buon lavoro perché se il lavoro è precario, la partita contro la criminalità, che paga di più per fare da sentinella, è una partita persa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7, in riferimento alla criminalità in zone come Tor Bella Monaca a Roma e Caivano in provincia di Napoli. "Quando abbiamo parlato pochi giorni fa, con il ministro (Piantedosi, ndr) sulla necessità di sostenere le associazioni per contrastare la criminalità mi sembra che fossimo tutti d'accordo", ha aggiunto. Il sindaco ha spiegato anche: "Tor Bella Monaca è forse la più grande piazza di spaccio di Europa. C'è una situazione drammatica che richiede una attenzione altissima. Però ci sono anche molte persone che combattono per la legalità. Abbiamo un piano urbano integrato per la riqualificazione, con 120 milioni del Pnrr, per Tor Bella Monaca. In questi anni sono state fatte cose importanti, anche con la Regione Lazio di Nicola Zingaretti. Anche a Tor Bella Monaca ci sono interventi e il ministro dell'Interno gli ha dedicato piu operazioni, soprattutto dopo la grave aggressione a Don Coluccia", ha concluso.(Rer)