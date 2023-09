Brasile: Lula autorizza demarcazione due nuove riserve indigene nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha firmato anche altri due decreti con l'obiettivo di ridurre la deforestazione in Amazzonia. Tra le misure previste dal decreto c'è l'identificazione dei municipi che saranno considerati prioritari per le azioni del governo volte a prevenire, monitorare, controllare e ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Inoltre, la proposta istituisce il Programma per la riduzione della deforestazione e degli incendi boschivi, che sosterrà finanziariamente i municipi nella prevenzione, monitoraggio, controllo e riduzione della deforestazione e del degrado forestale nel bioma amazzonico. (Brb)