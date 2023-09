Brasile: sale a 22 bilancio vittime ciclone in stati Rio Grande do Sul e Santa Catarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 22 il bilancio delle vittime causate dal ciclone extratropicale che ha colpito gli stati meridionali brasiliani di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Il governatore di Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ha confermato 21 morti nel suo stato. Di questi, 15 decessi sono avvenuti nel municipio di Mucum, dove la protezione civile ha recuperato tutti i corpi senza vita in uno stesso edificio, travolto dalle acque dei fiumi della regione esondati nel corso della notte scorsa. Gli altri decessi sono avvenuti nei municipi di Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. Un morto è stato registrato nello stato di Santa Catarina, dove l'impatto delle tempeste è stato meno significativo. (segue) (Brb)