Brasile: sale a 22 bilancio vittime ciclone in stati Rio Grande do Sul e Santa Catarina (3)

- Questa mattina il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha manifestato la sua solidarietà alla popolazione dello stato di Rio Grande do Sul colpita. "Giunga la nostra solidarietà al popolo del Rio Grande do Sul. Chiedo a Dio di ridurre la pioggia perché le persone hanno bisogno di pace, tranquillità per continuare a vivere bene, lavorare e godersi la vita come tutti hanno diritto", ha detto Lula durante un'intervista trasmessa sui canali della presidenza. "Ovunque ci sia un problema, il governo federale sarà lì per aiutare le persone a salvarsi da quei problemi", ha concluso. (Brb)