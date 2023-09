Usa: assalto al Congresso, 22 anni di prigione all’ex leader dei Proud Boys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex leader del gruppo di estrema destra statunitense dei Proud Boys, Enrique Tarrio, è stato condannato a 22 anni di carcere per il suo ruolo nelle proteste culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La sentenza del giudice Timothy Kelly, la più lunga finora nel quadro del processo sul 6 gennaio, è stata emessa in virtù delle accuse di cospirazione ai fini di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden, dopo le presidenziali del 2020. Tarrio è stato arrestato a Washington pochi giorni prima delle rivolte, per possesso di caricatori ad alta capacità e per aver bruciato una bandiera del movimento Black Lives Matter fuori da una chiesa. In quell’occasione, il giudice gli ha ordinato di lasciare il distretto di Columbia. (Was)