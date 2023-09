Romania: Iohannis, nessun drone è caduto sul territorio nazionale ma attacchi russi avvengono vicino confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nessun drone o altri dispositivi lanciati dalla Russia sono arrivati sul territorio della Romanai, ma si verificano attacchi a breve distanza dai confini nazionali. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis, parlando oggi in conferenza stampa congiunta a Cincu con il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel. Iohannis ha evidenziato come nella situazione attuale sia tutto sotto controllo. "Abbiamo il controllo totale sul nostro spazio nazionale, ho controllato assolutamente tutto e posso rassicurare la popolazione", ha detto il presidente, esprimendo al contempo preoccupazione "perché questi attacchi avvengono a brevissima distanza dal confine romeno". "Proprio oggi, mi ha detto il ministro della Difesa, ci sono stati attacchi che si sono verificati a 800 metri dal nostro confine, quindi molto, molto vicino. Tuttavia, siamo vigili, siamo attenti e siamo molto ben difesi in ambito Nato", ha sottolineato il presidente. La Romania "beneficia di garanzie di sicurezza estremamente forti, le più forti di tutta la nostra storia", ha aggiunto Iohannis. "Sappiamo esattamente cosa fare se qualcosa dovesse cadere sul territorio della Nato. Tutti sanno cosa e come fare. Non sono informazioni pubbliche, ma vi dico che sì, abbiamo uno scenario per ogni possibilità", ha detto Iohannis. (Rob)