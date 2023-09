Expo 2030: Scaccabarozzi (Fondazione Roma), tutti uniti su candidatura Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "insieme è la parola che mi piace di più. Questo è un momento importante per dire a tutti grazie. Negli ultimi due giorni, molte altre imprese hanno saputo di questa serata e hanno offerto il loro contributo. Vuol dire che ci stiamo allargando". Lo ha detto il presidente della Fondazione Roma Expo 2030 Massimo Scaccabarozzi nel corso dell' evento al Maxxi. "Fare sistema è importante - ha aggiunto - Questo sta diventando un luogo di collaborazione e di sinergie, e quando vedo i nomi di aziende che hanno aderito e non sono completamente italiane vuol dire che hanno avuto il via libera dalla casa madre e quindi, pensiamo, forse anche il voto. Questo è uno dei valori che può dare la Fondazione con le sette associazioni valoriali che abbiamo riunito. Se riusciremo a raggiungere questo obiettivo saremo un faro per l'Europa". (Rer)