Ue: commissario Giustizia Reynders assumerà incarico di Vestager alla Concorrenza

- Il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders assumerà la carica di responsabile della Concorrenza nell'esecutivo Ue, dopo che Margrethe Vestager ha annunciato di essere andata in congedo per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti (Bei). La presidente Ursula von der Leyen ha deciso di assegnare la responsabilità di indirizzo e coordinamento per "Un'Europa pronta per l'era digitale" alla vicepresidente Vera Jourova, e la responsabilità del portafoglio per la Concorrenza al commissario Reynders, che riferirà direttamente alla presidente per questa responsabilità", si legge in una nota. Von der Leyen ha inoltre deciso di assegnare temporaneamente la responsabilità del portafoglio per l'Innovazione e la ricerca al vicepresidente Margaritis Schinas "fino alla nomina di un nuovo membro della Commissione in sostituzione dell'ex commissario Marija Gabriel". (Beb)