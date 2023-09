Giubileo 2025: Gualtieri, a Tor Vergata gli eventi principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Giubileo le aree di Tor Vergata sono quelle più indicate per gli eventi di dimensione maggiore. È quanto emerso dalla riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Giubileo di oggi pomeriggio. "È stata una riunione molto proficua e intensa: abbiamo affrontato tantissimi temi. Dalla scelta degli spazi per i grandi eventi, fino all'impatto dei cantiere sul traffico e poi il monitoraggio dell'andamento degli investimenti, dei cantieri che vanno bene e di quelli che devono essere sollecitati ad essere più veloci", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'evento della Fondazione Roma Expo 2030 al Maxxi. (segue) (Rer)