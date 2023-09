Cile: anniversario golpe, partiti di destra non firmano il compromesso per la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha riferito il quotidiano "La Tercera", il progetto –noto come "Il compromesso di Santiago"– si compone di quattro punti: tutelare e difendere la democrazia, la Costituzione, le leggi e lo Stato di diritto contro le minacce autoritarie e l'intolleranza, affrontare le sfide della democrazia con più democrazia, difendere il valore e la promozione illimitata dei diritti umani e rafforzare la collaborazione tra gli Stati attraverso un multilateralismo maturo e rispettoso delle differenze. La ex presidente del Cile Michelle Bachelet ha affermato ieri, dopo un incontro al palazzo presidenziale La Moneda con Boric, che "l'ambiente politico è tossico" e che "occorre saper dialogare e raggiungere accordi pensando al Paese". Secondo la ex presidente, che ha osservato che c'è una "regressione", la democrazia "può essere corretta solo con più democrazia". Bachelet ha quindi osservato che durante il 40esimo anniversario del golpe, quando era lei a detenere la presidenza, "c'era un accordo molto più globale che condannava quanto era accaduto. La democrazia è fondamentale e dobbiamo difenderla". (Abu)