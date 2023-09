Caivano: Prisco, da Meloni segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per troppo tempo si è pensato che ci potessero essere zone franche ma il Presidente Meloni ha dato un segnale forte nella direzione del ristabilimento della legalità a Caivano come in ogni città e periferia italiana". E' quanto ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, commentando il blitz interforze di Caivano ai microfoni di Radio 1. "Le forme di degrado sociale sono molte - ha aggiunto - il pacchetto che stiamo preparando per il prossimo consiglio dei Ministri conterrà anche delle misure volte a proteggere i minori dalle insidie del web, ma risultati importanti sul fronte della riaffermazione della legalità nelle aree ad alto tasso di criminalità si ottengono attraverso strategie complesse, di tipo culturale, anche con il concorso gli enti locali, per offrire ai giovani che vivono in aree a rischio opportunità di crescita, spazi di socialità e riqualificazione dei territori a cominciare dal ruolo di scuola e sport".(Rin)