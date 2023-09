Expo 2030: Gualtieri, per Roma partita aperta, sistema Paese compatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "la partita è apertissima. Siamo uniti, è un lavoro molto positivo. Tutti stiamo svolgendo impegni diplomatici a tutto campo, siamo in una grande campagna elettorale. Il sistema Paese è compatto e non manca di sottolineare, a tutti gli interlocutori, che il nostro è il progetto più forte, più credibile, più coerente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile che hanno una tappa fondamentale nel 2030". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando al Maxxi per l'evento della Fondazione Roma Expo 2030. "Il nostro è il progetto più coerente con i valori civili che mettono al centro la persona e i diritti. Abbiamo tutte le carte in regola e ce la giochiamo", ha concluso. (Rer)