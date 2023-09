Giubileo 2025: Gualtieri, a Tor Vergata gli eventi principali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche lavorato sulla programmazione della gestione dell'evento. Lavoriamo su due piani: gli investimenti e la gestione dell'Anno Santo. C'è un clima di grandissima collaborazione e tutti lavorano con uno spirito costruttivo e pragmatico. Il fatto che tutte le amministrazioni a tutti i livelli siano sedute tutte attorno allo stesso tavolo ci aiuta ad affrontare i problemi, risparmiando molto tempo". E per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi: "Tor Vergata è lo spazio più indicato per gli eventi di dimensione maggiore, ma ci sono altri spazi, ciascuno con le sue dimensioni, che potranno di volta in volta essere collegati a degli eventi. Ma la ricognizione va avanti. Al momento opportuno comunicheremo anche questi aspetti", ha concluso. (Rer)