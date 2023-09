Usa: indagini su Hunter Biden, mandato di comparizione per segretario Mayorkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti, il repubblicano James Comer, ha emesso mandati di comparizione nei confronti del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, di tre dipendenti del suo dipartimento e di due agenti dei servizi segreti, nel quadro delle verifiche parlamentari su come il dipartimento della Giustizia ha gestito le indagini su Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti. Le richieste dei repubblicani sono state avanzate nel quadro dell’inchiesta partita dalle dichiarazioni di Gary Shapley, ex funzionario dell’Agenzia delle entrate che ha coordinato le indagini sui reati fiscali di Hunter Biden, che in una testimonianza al Congresso ha denunciato le interferenze del dipartimento della Giustizia e delle agenzie federali nelle indagini sul figlio del presidente. In particolare, i nuovi mandati di comparizione riguardano un tentativo di interrogare Hunter Biden, fallito dopo che i servizi segreti e lo staff di Biden sarebbero stati informati in anticipo della richiesta. I repubblicani hanno chiesto informazioni sui contatti tra servizi segreti e dipartimento della Giustizia e sulle attività dell’ufficio legislativo del dipartimento per la Sicurezza interna, che avrebbe impedito ai servizi segreti di dare riscontro a più richieste di interrogatori nel quadro delle indagini. Secondo Shapley, l’agenzia avrebbe tentato di organizzare l’interrogatorio per l’8 dicembre del 2020, senza riuscirci. “Il tentativo di interrogare Hunter Biden da parte degli investigatori è stato bloccato dai servizi segreti e dallo staff di Biden: questo è uno dei molti esempi delle interferenze del dipartimento della Giustizia”, ha detto Comer in una nota. (Was)