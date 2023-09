Governo: Gualtieri, un consiglio a Giorgetti? Piú contrasto a evasione per aumentare entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un consiglio al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è "distinguere le richieste necessarie. Il problema non sono le uscite ma le entrate, il contrasto all'evasione, se si pensa di poter spendere di più di quanto entra non si va da nessuna parte". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7, ai conduttori che gli hanno chiesto di dare un suggerimento all'attuale ministro nel valutare le richieste dei vari ministeri, in virtù della sua pregressa esperienza da titolare del Mef. (Rer)