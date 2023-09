Venezuela-Cina: vicepresidente Rodriguez in visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha iniziato una visita ufficiale in Cina per rafforzare le relazioni bilaterali e approfondire l’alleanza strategica con Pechino. Rodríguez è stata ricevuta da Cai Wei, direttore per l'America Latina del Ministero degli Affari Esteri cinese, e dall'ambasciatore venezuelano nel Paese, Giuseppe Yoffreda. Nel corso degli anni Venezuela e Cina hanno firmato accordi nei settori dell’energia, dell’industria, dell’agricoltura, dei lavori pubblici, della scienza e della tecnologia, della cultura, del commercio, della salute, dei trasporti, dell’edilizia abitativa, della sicurezza e della difesa. (Vec)