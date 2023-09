Brasile-Cina: Huawei annuncia programma di formazione per 40 mila brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle comunicazioni Huawei ha annunciato la creazione di un piano per la formazione di 40mila tecnici specializzati in tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ict) in Brasile. E' quanto riferito dall'Amministratore delegato (Ad) di Huawei Brasile, Derrick Sun Baocheng, nel corso del suo intervento all'iniziativa organizzata in occasione del 25mo anniversario della presenza della compagnia nel Paese sudamericano, oggi a Brasilia. Secondo il dirigente, la formazione fa parte del piano dell'azienda per sviluppare talenti locali che possano tenere il passo con lo sviluppo tecnologico e applicare le proprie conoscenze nel Paese. Un altro pilastro di Huawei in Brasile è la promozione di iniziative che favoriscano la transizione verso una matrice energetica verde e a basse emissioni di carbonio. In ultimo l'azienda ha annunciato investimenti nella sicurezza informatica per garantire la sovranità brasiliana nell'archiviazione dei dati. (segue) (Brb)