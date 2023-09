Usa: impeachment contro procuratore generale del Texas, Ken Paxton si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, si è dichiarato non colpevole dopo l’avvio di una procedura di impeachment ai suoi danni, nel quadro della quale è stato accusato di corruzione, abuso d’ufficio e appropriazione indebita di fondi pubblici. Lo scorso maggio, la Camera dei rappresentanti statale controllata dai repubblicani ha votato a favore dell’avvio di una procedura di impeachment nei confronti di Paxton, alla luce dei suoi legami con Nate Paul, imprenditore edile e donatore. Sarà ora il Senato a decidere se rimuoverlo dall’incarico o meno. Gli avvocati del procuratore generale hanno presentato più di 12 mozioni per archiviare alcune accuse o rimuovere prove, ma sono state tutte respinte. Il vice governatore Dan Patrick, che sta coordinando la procedura, ha tuttavia accolto una delle richieste di Paxton, determinando che il procuratore generale non potrà essere costretto a testimoniare. (Was)