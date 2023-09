Francia: Charlie Hebdo firma appello per chiedere a Danimarca di non ripristinare reato di blasfemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo insieme ad altri media scandinavi ha firmato un appello affinché il governo danese non ristabilisca il reato di blasfemia. Il progetto di legge presentato a Copenaghen la scorsa settimana è di una "estrema gravità", ha spiegato il settimanale su Twitter. Csì facendo si "legittima la nozione di blasfemo, aprendo la porta a tutte le censure e si va verso tutto quello per il quale si sono battuti intellettuali, artisti e responsabili politici in Europa da due secoli", spiega Charlie Hebdo. In Danimarca il reato di blasfemia era stato abolito nel 2017 ma le autorità vorrebbero ora introdurre una pena per chi brucia testi religiosi in pubblico. (Frp)