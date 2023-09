Ucraina: Casa Bianca, sostegno del Congresso a Kiev rimane forte e bipartisan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del Congresso statunitense all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia rimane forte e bipartisan. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il sostegno bipartisan nei confronti dell’Ucraina al Congresso è evidente: non solo dalle ultime votazioni, ma soprattutto dalle dichiarazioni rilasciate pubblicamente da esponenti di spicco di entrambi i partiti”, ha detto. (Was)