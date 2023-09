Expo 2030: vicepresidente Lazio, su candidatura Roma unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "vogliamo arrivare all' obiettivo ed essere ottimisti z sicuramente la premier Meloni sarà combattiva fino all' ultimo". Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, in occasione della partecipazione all'evento di "Fondazione Roma Expo" al Maxxi di Roma. "Siamo complici di una unità nazionale, c'è un'immagine potente di condivisione, si candida la Capitale, la Città eterna, ma si candida anche un Paese intero ed è questo il valore aggiunto di questa candidatura - ha spiegato -. Non dimentichiamo che il Lazio è la seconda economia italiana dopo la Lombardia, una Regione protagonista. Abbiamo le carte in regola per vincere questa competizione, forti di una unità istituzionale che ha visto a Parigi insieme la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Dietro la candidatura c'è un Paese intero, e questo è il valore aggiunto di questa candidatura", ha concluso. (Rer)