Cultura: Unesco, consegnate pergamene iscrizione Tocatì a Patrimonio immateriale

- Si è svolta oggi al Ministero della Cultura la cerimonia di consegna delle pergamene per l’avvenuta iscrizione nel Registro del patrimonio culturale immateriale Unesco del “Tocatì, programma condiviso per la salvaguardia degli sport e giochi tradizionali” L’incontro è stato presieduto dal Sottosegretario alla Cultura, con delega Unesco, Gianmarco Mazzi. Hanno partecipato, inoltre, l’Ambasciatore di Cipro in Italia, Yiorgos Christofides; il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi; la delegata del Presidente della Regione Veneto, Fausta Bressani, i rappresentanti delegati dall’Ambasciata di Francia in Italia, Stephane Poliakov e del Ministero della Cultura di Croazia, Davor Trupković, Rut Carek; il Presidente dell’Associazione Giochi Antichi (Aga), Giorgio Paolo Avigo. Il Festival del Tocatì e il suo collegato Programma di salvaguardia condiviso, definiti esempio e modello per l’umanità, sono la prima candidatura italiana ad ottenere questo riconoscimento, nonché il 17esimo elemento Unesco annoverato tra i patrimoni culturali immateriali italiani. (segue) (Com)