Trasporto aereo: Urso riceve il presidente di Ita Turicchi

24 luglio 2021

- In vista dell'istituzione del "tavolo voli", il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avviato un ciclo di incontri con i vettori operanti in Italia, ricevendo il presidente di Ita Airways Turicchi. Obiettivo, lo sviluppo del settore in un contesto di maggior trasparenza a favore degli utenti. Lo rende noto il Mimit.(Rin)