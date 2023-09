© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione della Dichiarazione d'intenti tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e Intesa Sanpaolo per la promozione di iniziative in tema di educazione alla legalità e alla sicurezza in ambito culturale. Intervengono: Gen. B. Vincenzo Molinese - Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), Paolo Maria Vittorio Grandi - Chief Governance Officer Intesa Sanpaolo, Stefano Lucchini - Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo.Roma, Caserma La Marmora, via Anicia, 24 (ore 11)- Evento "Acqua = Sviluppo", un’occasione per fare il punto sulle possibilità di crescita - economiche, sociali e non solo - legate all’evoluzione del settore idrico italiano. Interverranno Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Acea, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti. I lavori saranno introdotti da Alessandro Leto, Founder and Director Water Academy Srd Foundation, il dibattito sarà moderato da Davide Vecchi, Direttore Il Tempo.Roma, Palazzo Wedekind, piazza Colonna 366 (ore 17) (Rer)