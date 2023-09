Brasile-Cina: ambasciatore cinese, esistono le condizioni per aumentare cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha poi ha ricordato che i presidenti brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e cinese, Xi Jinping, hanno recentemente firmato diversi accordi bilaterali in diversi settori che "inaugurano un nuovo futuro delle relazioni bilaterali". "Al centro di questo futuro si trovano il 5G e altre tecnologie per promuovere l'innovazione produttiva e la trasformazione digitale. E Huawei sarà un attore importante che sosterremo per effettuare maggiori investimenti e contribuire a questa nuova era", ha concluso Qingqiao. (segue) (Brb)