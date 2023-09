Salario minimo: Guerra (Pd), avanti con nostra battaglia insieme a lotta a precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione dei salari bassi va a braccetto con la questione della precarietà ed entrambe si accompagnano con la scarsa sicurezza sul lavoro, di cui purtroppo vediamo le conseguenze in questi giorni". A dirlo è la responsabile lavoro Pd, Cecilia Guerra, alla Festa Nazionale dell'Unità in corso a Ravenna. "Per questo - sottolinea - noi continuiamo la nostra battaglia per il salario minimo e per una giusta retribuzione, anche se la destra e il governo pensano che ritardando possiamo distrarci. Andiamo avanti - aggiunge l'esponente dem - perché il problema è prioritario per il nostro Paese". (Rin)