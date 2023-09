Imprese: S&P Global Ratings promuove rating Webuild a "BB" da "BB-" con Outlook Stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S&P Global Ratings ha promosso il rating sul debito di Webuild a "BB" da "BB-" con Outlook Stabile. È quanto annunciato dall'agenzia di rating internazionale, con una nota. La decisione dell'agenzia è supportata dalla migliorata performance finanziaria del Gruppo e da un profilo di rischio delle attività che beneficia del focus commerciale verso Paesi a più basso rischio. Secondo l'agenzia di rating "le metriche di credito di Webuild sono migliorate notevolmente nel 2022 e miglioreranno ulteriormente nel 2023-2024, riflettendo l'aumento dei ricavi e della redditività e una migliore gestione del flusso di cassa. Il miglioramento è in gran parte dovuto all'aumento dei ricavi derivante da importanti nuovi ordini acquisiti; il fatturato è aumentato di un considerevole 26% nel 2022 e prevediamo un'ulteriore crescita del 13 per cento nel 2023 e dell'8 per cento nel 2024, superando significativamente la crescita del Pil. Il solido portafoglio ordini di Webuild copre la maggior parte dell'obiettivo di fatturato per il triennio 2023-2025. Il miglioramento dei parametri di credito riflette anche una progressiva crescita del margine Ebitda. I margini beneficiano del contributo dei contratti recentemente acquisiti, nonché di alcune modifiche contrattuali. (segue) (Com)