Roma: Fermariello-Baglio (Pd), salvare esperienza Ic Montessori-Maria Clotilde pini, ok a mozione

- L'Assembla capitolina ha approvato all'unanimità la mozione urgente a difesa dell'istituto comprensivo Montessori-Maria Clotilde Pini, che - nell'ambito della sperimentazione nazionale - ha attivato la prima scuola media integralmente ispirata al metodo Montessori nella Capitale. Siamo orgogliosi di un percorso che si è contraddistinto per la qualità e per l'eccellenza pedagogica che ha visto Roma parte attiva e integrata della rete nazionale per l'applicazione dei principi educativi ideati da Maria Montessori anche nelle scuole medie. Lo dichiarano le consigliere capitoline Pd Carla Fermariello e Valeria Baglio, presidente della commissione Scuola e capogruppo del Pd in Campidoglio. "L'Amministrazione capitolina - aggiunge - è determinata a difendere l'esperienza di sperimentazione avviata nel solco di un modello praticato e diffuso in tutto il mondo che rappresenta una eccellenza della pedagogia a livello globale. La mancata autorizzazione da parte dell'ufficio Scolastico Regionale della nuova classe prima per l'anno scolastico 2023/2024, nonostante l'iscrizione di 17 alunni, é un fatto grave che ci sorprende e ci amareggia profondamente. Abbiamo lavorato come Commissione Capitolina Scuola instancabilmente insieme a tutta la Comunità educante, all'assessorato capitolino e municipale, all'Opera Nazionale Montessori e alla capofila della sperimentazione nazionale per favorire la nascita di un progetto didattico e pedagogico che riteniamo di fondamentale importanza per la Capitale. Ringraziamo maggioranza e opposizione per aver sostenuto questo atto all'unanimità. Auspichiamo che l'indirizzo dell'Aula Giulio Cesare, chiaro e unanime, conduca alla volontà di salvaguardare una esperienza che ha rappresentato non solo un valore aggiunto nella sperimentazione nazionale ma anche un punto di riferimento in città", conclude.(Com)