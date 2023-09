G20: Casa Bianca, tempi difficili, grandi economie devono collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono collaborare con i mercati emergenti, per ottenere risultati che vadano a beneficio di tutti. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. Dopo aver ricordato che il presidente Joe Biden andrà in India, per il summit dei leader del G20, il diplomatico statunitense ha ribadito l’impegno “incrollabile” degli Stati Uniti nei confronti della piattaforma. “Le grandi economie del mondo devono lavorare insieme in questi tempi difficili: dobbiamo aiutare i Paesi in via di sviluppo, collaborando su temi strategici come il clima e la tecnologia, e grazie alla leadership indiana possiamo raggiungere questi obiettivi”, ha detto, aggiungendo che l’Unione africana “deve diventare membro del G20: lo renderà più forte”. (Was)