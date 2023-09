Expo 2030: Massolo (Comitato Roma), partita aperta, convinceremo indecisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "chi dice che la partita è persa ha torto, è ancora aperta". Lo ha detto il presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030, Giampiero Massolo a margine dell'evento di Fondazione Roma Expo al Maxxi di Roma. "Le difficoltà erano note - ha aggiunto - i mezzi e la determinazione messi in campo, molto rilevanti, dall'Arabia Saudita e da grandissime aziende della Corea del Sud sono asset difficili da sottovalutare. Abbiamo dalla nostra - ha sottolineato - la forza di un grande Paese europeo, partnership durature, collaborazioni non episodiche. Noi siamo quelli che restano. Riteniamo da qui al 28 novembre di poter acquisire non solo consensi ma di far cambiare qualche idea e far uscire dall'indecisione i moltissimi Paesi indecisi". (Rer)