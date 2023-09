Paesi Bassi: elezioni parlamentari, registrati 70 partiti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 70 partiti politici si sono registrati per le prossime elezioni parlamentari nei Paesi Bassi, in programma per il 22 novembre. Come ha rilevato il Consiglio elettorale olandese, nel precedente turno di voto, nel 2021, si erano registrati 89 partiti politici e 37 hanno finito per partecipare alle elezioni. Il Consiglio ha registrato 16 nuovi nomi di partiti e dieci nuovi loghi prima delle elezioni parlamentari. Tra i nuovi partiti registrati quest’anno c’è Nieuw Sociaal Contract (Nuovo contratto sociale), il partito di Pieter Omtzigt, ex parlamentare dell'Appello cristiano democratico. Dei 70 partiti attualmente registrati presso il Consiglio elettorale, 37 hanno partecipato alle elezioni parlamentari del 2021 e 17 partiti hanno vinto uno o più seggi nella Tweede Kamer, la Camera dei rappresentanti. (Beb)