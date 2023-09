Expo 2030: Massolo (Comitato Roma), diversi appuntamenti prima della decisione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In attesa della decisione del Bureau International des Expositions a Parigi su Expo 2030, in programma per il 28 novembre, sono previsti diversi appuntamenti. "La nostra agenda da qui a novembre prevede varie occasioni bilaterali e multilaterali in giro per il mondo, come l'assemblea generale dell'Onu, eventi a margine dei vertici Fao, due vertici con America Latina e Africa organizzati dalla Farnesina. A Parigi ciascun Paese membro terrà un evento a cavallo tra il tema chiave e l'attrattivita: l'appuntamento è per l'11 ottobre, aspettatevi da Roma un evento tematico, qualcosa di molto attrattivo", ha detto il presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030, Giampiero Massolo a margine dell'evento di Fondazione Roma Expo al Maxxi di Roma (Rer)