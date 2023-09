Ucraina: Casa Bianca, discussioni tra Mosca e Pyongyang su armi continuano, possibili contatti tra leader .

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia e Corea del Nord stanno intensificando le discussioni relative alle forniture di armi a Mosca, da utilizzare nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, è recentemente stato a Pyongyang proprio per chiedere armi, e le informazioni in nostro possesso indicano che il leader nordcoreano Kim Jong-un, si aspetta che queste discussioni possano continuare anche tra lui e il presidente russo, Vladimir Putin: forse anche di persona”, ha detto. (Was)