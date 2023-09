Ricerca: Centinaio, orgoglio per Pavia sede Centro semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Pavia come sede del nuovo Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore "è una notizia che può riempire d'orgoglio la nostra città e, soprattutto, la nostra università". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega. "Nel ringraziare il governo per la sua decisione - ha aggiunto -, faccio i miei complimenti al rettore Francesco Svelto per il lavoro che ha reso concreta questa opportunità. Pavia e il suo Ateneo si presentano così sempre più come ponte tra un passato prestigioso e un futuro con grandi prospettive di sviluppo". (Rin)